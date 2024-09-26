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Китай готов передать Украине гуманитарную помощь

Ван И: Китай при необходимости готов предоставить Украине гумпомощь

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Bernadett Szabo/Reuters

Китай выражает готовность передать Украине дополнительную гуманитарную помощь. Об этом на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой на полях Генассамблеи ООН заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает РИА Новости.

«(Китай. – прим. ред.) готов предоставить новую помощь в соответствии с потребностями Украины», — подчеркнул он.

По словам Ван И, Пекин внимательно наблюдает за гуманитарной ситуацией на Украине. Министр напомнил, что Китай уже предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи.

До этого сообщалось, что Китай за кулисами заседаний ООН стремится заручиться поддержкой решения украинского конфликта на выгодных для РФ условиях со стороны как можно большего числа государств.

Ранее на Западе задумались о начале переговоров из-за истощения Украины.

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