Харрис выступила против капитуляции Украины

Вице-президент США, кандидат в главы государства от демократов Камала Харрис на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским осудила мирные планы по Украине, исходящие от некоторых американских политиков, передает The Hill. По ее словам, речь идет о предложениях, которые на самом деле предполагают капитуляцию Киева.

«Есть люди, которые <...> заставили бы Украину отказаться от значительной части ее суверенной территории, потребовали бы, чтобы она приняла нейтралитет и отказалась от отношений в сфере безопасности с другими странами <...> давайте проясним: это не предложения мира. Вместо этого это предложения капитуляции, что опасно и неприемлемо», — пояснила Харрис.

Она добавила, что эти предложения якобы похожи на то, о чем говорит президент России Владимир Путин. Харрис не уточнила, о каких именно американских политиках идет речь. Ее соперник, кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший глава Белого дома Дональд Трамп, например, призывал к мирному урегулированию конфликта. По его мнению, завершение боевых действий важнее «победы» Украины.

Ранее Трамп обвинил Харрис во лжи.