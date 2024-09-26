США не объявят о снятии ограничений на удары вглубь России

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон после встречи президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского не станет объявлять о смене подхода по ударам дальнобойным оружием вглубь России.

«Я не жду, что будут новые объявления об этих конкретных действиях», — заявила она.

По ее словам, подходы Белого дома не поменялись.

Агентство Bloomberg до этого написало, что президент России Владимир Путин расширяет ядерную доктрину, чтобы противодействовать агрессии западных стран. В публикации подчеркнули, что свое заявление российский лидер сделал на фоне предостережения со стороны России для США и ЕС, которые заявляют о намерении разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удар вглубь России с использованием западного дальнобойного высокоточного оружия. Накануне российский президент предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия.

Ранее в ЕС отказались дать Украине коллективное разрешение на удары вглубь России.