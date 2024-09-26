Министр обороны ФРГ резко отреагировал на обновление ядерной доктрины РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что обновление ядерной доктрины Российской Федерации не окажет никакого влияния на политику НАТО и ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт военного ведомства Германии.

По его словам, это событие «вообще не нужно комментировать», поскольку «завтра будет что-нибудь другое». Писториус заверил, что Запад движется собственным путем и делает то, что считает правильным.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен назвал обновление ядерной доктрины безответственным шагом со стороны Москвы, особенно на фоне проходящей в Нью-Йорке Генеральной ассамблеи ООН, где собрались мировые лидеры для обсуждения глобальных кризисов.

Накануне Владимир Путин предложил изменить условия применения Россией ядерного оружия. В том числе предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Подробности - в материале «Газеты.Ru».

Ранее Писториус захотел сделать Германию опорой сдерживания России.