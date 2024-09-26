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МИД Украины отреагировал на агитплакаты в Грузии с кадрами Донецка и Мариуполя

Украина осудила использование «Грузинской мечтой» кадров Донецка для агитации

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Министерство иностранных дел Украины осудило и назвало недопустимым использование в политических целях фотографий с последствиями конфликта Москвы и Киева, которые использует правящая партия Грузии перед выборами для агитации. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства страны.

В МИД Украины призвали грузинский народ не бояться потенциального военного конфликта. Ведомство призвало правительство Грузии и партию «Грузинская мечта» воздержаться от использования темы военного конфликта во внутриполитической борьбе.

Украина последовательно, неуклонно и решительно будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ, отметили в МИД. Там также выразили надежду, что предстоящее голосование пройдет мирным и демократическим путем.

Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» запустила агитационные баннеры, в которых противопоставляются война и мир и показываются фотографии пострадавших в ходе конфликта на Украине Донецка и Мариуполя.

На уличных рекламных щитах запечатлено, какие изменения произошли в стране за время нахождения у власти правящей партии, а также изображены кадры разрушенных Донецка и Мариуполя, сопровождающихся надписью «Нет войне!» и избирательными номерами оппозиционных партий. В то же время избирательный номер «Грузинской мечты» подписан словами «Выбери мир».

Ранее в Грузии предупредили, что не дадут себя использовать как Украину.

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