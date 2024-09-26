В Совфеде допустили попытки спровоцировать Россию на применение ядерного оружия

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ряд стран Европейского союза (ЕС) могут попытаться спровоцировать Россию на ядерный удар. В беседе с NEWS.ru он отметил, что последствия от поставок дальнобойного оружия на Украину, о которых предупреждал Владимир Путин, должны насторожить солидные страны.

В связи с возможными провокациями сенатор допустил, что будет разработан механизм того, в каких случаях необходим ответ, а когда можно ограничиться «жестким предупреждением». Заявления Владимира Путина об изменениях в ядерной доктрине должны насторожить крупные страны, считает Джабаров.

Он считает, что небольшие страны, не обладающие ядерным оружием, могут даже не осознавать последствий своих провокаций.

«Они могут даже не понимать, что могут спровоцировать. Серьезные страны, прежде всего которые тоже обладают ядерным оружием, задумаются, стоит ли посылать на Украину различные дроны, самолеты. В итоге это может привести к ответным ударам по сотрудничающим с Украиной странам», — сказал Джабаров.

Накануне Владимир Путин предложил изменить условия применения Россией ядерного оружия. В том числе предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее западные СМИ отреагировали на предложение Путина по ядерной доктрине.