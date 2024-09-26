Генерал Соболев объяснил, против кого направлена обновленная ядерная доктрина РФ

Изменения ядерной доктрины России не касаются Украины – они необходимы, чтобы остудить «горячие головы» стран НАТО и Прибалтики. Именно этим государствам посылается сигнал, так как они проявляют агрессию и готовятся к войне с Россией, объяснил в беседе с НСН.

Соболев напомнил, что внесенные изменения предполагают право применять ядерное оружие против неядерных стран, если они в своей агрессии против России поддерживаются ядерными государствами. Эта правка должна остудить пыл Финляндии, Польши, Румынии и других стран Прибалтики, которые в последнее время настроены особенно агрессивно по отношению к России, отметил Соболев.

«Не думаю, что это касается Украины. Это касается тех государств, которые проявляют агрессивность, готовятся к войне с нами, да в принципе все НАТО готовится, они учения проводят и прочее. Думаю, что это серьезно остудит эти горячие головы», – подчеркнул депутат.

Он напомнил, что Украина постоянно атакует российские регионы беспилотниками, отметив, что это не будет считаться поводом для применения ядерного оружия. Речь идет только о дальнобойных высокоточных ракетах. Внесенные изменения в ядерную доктрину должны серьезно повлиять на сторонников применения такого оружия против России, подчеркнул Соболев.

«Раньше такого не было, мы не планировали применять ядерное оружие против неядерных держав», – заключил он.

Накануне Путин предложил изменить условия применения Россией ядерного оружия. В том числе предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт объяснил смысл обновления ядерной доктрины.