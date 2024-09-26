«Впервые публично»: военный эксперт объяснил смысл обновления ядерной доктрины

Обновление ядерной доктрины в России имеет важный смысл – это предупреждение об ответе на любую серьезную угрозу. Совбез регулярно проводит совещания по ядерному сдерживанию, однако впервые оно прошло публично с целью подать сигнал Западу, заявил 360.ru военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

По мнению специалиста, Москва могла получить серьезную информацию об эскалации со стороны стран Запада – в частности, это может быть возможная поставка Украине каких-то ракет. В целом сегодня пока неясно, как далеко может зайти Киев по указке Запада, при этом Россия ранее уже не раз давала понять об ответе на серьезные угрозы.

«Главное, что [президент России Владимир] Путин на этом совещании подтвердил: Москва не остановится. Ее ничто не остановит в нанесении ответного и всеобъемлющего удара», — подчеркнул Михайлов.

Вероятность, что спровоцировать ядерный удар России может очередная атака Киева, крайне мала – даже в случае применения американских ATACMS, считает Михайлов. По его мнению, масштабный ответ может последовать лишь при атаке со стороны стран НАТО.

Сегодня есть информация о передаче Киева списка целей для ударов по России дальнобойным оружием, однако нет подтверждения на соответствующее разрешение и предоставление необходимого количества ракет. Таким образом, действия относительно ядерной доктрины могут быть предупреждением Западу о том, что любые попытки ударов по России дальнобойными ракетами приведут к ответу, заключил военный эксперт.

Накануне Путин предложил изменить условия применения Россией ядерного оружия. В том числе предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее западные СМИ отреагировали на предложение Путина по ядерной доктрине.