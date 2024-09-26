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В Евросоюзе объяснили, почему не меняют позицию по Украине

Стано: позиция ЕС по Украине не меняется из-за слов Путина о ядерной доктрине РФ

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Alexandros Michailidis/Shutterstock

Евросоюз сохраняет позицию по поддержке Украины из-за слов президента РФ Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины России. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что «деструктивные действия коллективного Запада» вызвали необходимость уточнения ядерной доктрины России.

До этого Стано заявлял, что страны Евросоюза не будут принимать коллективное решение относительно применения Киевом западного оружия для ударов вглубь территории России.

25 сентября российский президент Владимир Путин предложил изменить ядерную доктрину на заседании Совбеза, уточнив, что агрессия со стороны неядерного государства с поддержкой ядерного будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.

Ранее в Дании призвали снять ограничения на удары ВСУ вглубь России.

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