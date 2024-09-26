Песков анонсировал объемное выступление Путина

Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании VII международного форума «Российская энергетическая неделя» будет довольно объемным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«У президента намечается достаточно объемное выступление, каждый раз на этом форуме выступления получаются очень интересными», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что сегодня Путин выступит на пленарном заседании вместе с президентом Экваториальной Гвинеи.

Также Песков оценил реакцию Запада на изменение ядерной доктрины РФ. По его мнению, здравомыслящие политики в западных странах относились серьезно к заявлениям Путина еще до его решения об изменении ядерной доктрины.

25 сентября Владимир Путин предложил изменить ядерную доктрину на заседании Совбеза, уточнив, что агрессия со стороны неядерного государства с поддержкой ядерного будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.

Исходя из изменений, внесенных в доктрину, Россия будет использовать ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии, а также при массовом запуске ракет в ее сторону.

Ранее в Кремле прокомментировали обновление ядерной доктрины России.