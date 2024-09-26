Глава ЕК призвала сделать одну вещь для Украины перед переговорами

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала создать для Украины сильные позиции для ведения переговоров о мире. Ее слова приводит «Европейская правда».

По ее словам, мир – это не просто прекращение боевых действий, но создание условий, при которых конфликт становится невозможным и ненужным.

«Мы должны поставить Украину в сильные условия для переговоров о таком мире. И именно поэтому интеграция Украины в Европейский союз является для нас основой наших мирных усилий», — заявила фон дер Ляйен.

Накануне премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европе следует отказаться от мирного мышления, когда речь заходит о боевых действиях на Украине. Фредериксен поддержала слова Владимира Зеленского о том, что Соединенным Штатам и Евросоюзу следует наращивать военное производство и инвестировать в предприятия, которые будут создавать оружие на территории Украины.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не даст Киеву пойти на справедливые переговоры с Москвой на основе Устава ООН.

Ранее Блинкен раскрыл путь к достижению мира на Украине.