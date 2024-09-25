Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что для достижения мира на Украине западным союзникам Украины следует остановить военное сотрудничество России с Китаем, Ираном и КНДР. Речь его выступления на заседании Совбеза ООН приводит сайт государственного департамента США.

По его словам, союзники Киева должны ответить на растущее сотрудничество России с КНДР и Ираном. Кроме того, Блинкен утверждает, что Китай является главным поставщиком военного оборудования в РФ.

После этого, считает госсекретарь США, следует перейти к следующему шагу.

«Одна из главных обязанностей Рады — поиск мирного разрешения конфликтов. Как сказал президент Зеленский, никто больше не хочет мира, чем Украина», — подытожил Блинкен.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Совбезе ООН призвал «принудить» Россию к миру, поскольку она якобы является единственным нарушителем устава международной организации и единственным «агрессором». Он утверждает, что Россия якобы совершает «международное преступление», поэтому конфликт не может просто прекратиться.

Представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявлял, что справедливое и устойчивое урегулирование украинского кризиса невозможно без устранения его первопричины, в первую очередь устранения нарушений прав русскоязычного населения.

Ранее на Украине раскрыли условие прекращения огня в конфликте с Россией.