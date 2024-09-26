США передадут Украине планирующие авиабомбы JSOW

США передадут Украине планирующие управляемые авиабомбы JSOW с целью нанесения ударов на «большие расстояния». Об этом говорится в заявлении главы государства Джо Байдена о поддержке Украины со стороны США, опубликованном на сайте Белого дома.

«Чтобы усилить возможности Украины по нанесению ударов на большие расстояния, я решил предоставить Украине боеприпас дальнего действия Joint Standoff Weapon (JSOW)», — говорится в заявлении президента.

До этого Байден дал указание Пентагону выделить все предназначенные Украине средства в области безопасности до конца срока его полномочий.

Кроме того, он отметил, что санкционировал выделение Украине оставшихся $5,5 млрд из тех средств, которые были выделены конгрессом США. Также подчеркивается, что минобороны США передаст Киеву военную помощь в размере $2,4 млрд. Туда войдут средства противовоздушной обороны, БПЛА и снаряды.

Ранее в Великобритании заявили о странном поведении Зеленского в США.