Байден поручил выделить все предназначенные Украине средства

Президент США Джо Байден дал указание Пентагону выделить все предназначенные Украине средства в области безопасности до конца срока его полномочий. Об этом говорится в заявлении главы государства о поддержке Украины со стороны США, опубликованном на сайте Белого дома.

«Я дал указание министерству обороны выделить все оставшиеся средства на оказание помощи в области безопасности, которые были выделены Украине, до конца моего срока полномочий», — подчеркнул президент.

Кроме того, он отметил, что санкционировал выделение Украине оставшихся $5,5 млрд из тех средств, которые были выделены конгрессом США. Также подчеркивается, что минобороны США передаст Киеву военную помощь в размере $2,4 млрд. Туда войдут средства противовоздушной обороны, БПЛА и снаряды.

Вместе с тем Байден дал распоряжение расширить обучение пилотов ВСУ управлению американскими истребителями F-16.

До этого кандидат в президенты США от Республиканской партии, экс-глава Белого дома Дональд Трамп в ходе своего выступления на предвыборном мероприятии в Северной Каролине заявил, что после почти трех лет военных действий «Украины больше нет».

Ранее Трамп обвинил Зеленского в нежелании прекращать конфликт на Украине.