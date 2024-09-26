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Стрелков оценил судьбу Пригожина известной фразой Путина

Экс-министр обороны ДНР ответил фразой «она утонула» на вопрос о Пригожине

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) ответил агентству RTVi на вопрос о бизнесмене, основателе ЧВК «Вагнер» Евгение Пригожине фразой российского президента Владимира Путина «Она утонула».

Стрелков осужден на четыре года лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Он отбывает наказание в колонии в Кировской области.

Содержание в тюремных условиях Стрелков назвал «терпимым».

До этого бывший министр в интервью RTVi заявил, что спецоперация уже давно завершилась, однако на ее смену пришла «свирепая и беспощадная война».

По его мнению, целью со стороны противников Москвы является полное уничтожение РФ.

Также кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп назвал Украину «разрушенной». Он отметил, что Украина находится в руинах, а у киевских властей не осталось козырей для завершения конфликта в свою пользу.

Ранее Путин назвал Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».

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