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Дугин назвал чрезвычайно важными поправки в ядерную доктрину РФ

Философ Дугин: поправки в ядерную доктрину РФ являются чрезвычайно важными

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Reuters

Поправки в ядерную доктрину РФ, анонсированные главой государства Владимиром Путиным, чрезвычайно важны. Такое мнение высказал философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv Александр Дугин. По его словам, ключевым нововведением является то, что Москва будет рассматривать нападение неядерной страны при поддержке ядерных держав как совместную агрессию.

«Наш президент уже не просто оставляет за собой, как Верховным Главнокомандующим, право применить ядерное оружие. Но теперь в том случае, если наша страна будет атакована неядерным государством при поддержке государства ядерного, он не только может ответить по всей логике ядерного противостояния, но и будет обязан это сделать», — подчеркнул Дугин.

Он добавил, что на сегодняшний день имеется достоверный факт агрессии со стороны Украины при поддержке ядерных государств, таких как США, Великобритания, Франция.

25 сентября Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в том случае, если противник использует обычное оружие. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Путин «серьезно предупредил» Запад, обновив ядерную доктрину.

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