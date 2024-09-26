Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия и Куба подписали соглашение о недвижимости в Москве

Лавров и Родригес подписали соглашение о недвижимости для посольства Кубы в Москве

close
МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его кубинский коллега Бруно Родригес перед началом встречи двух министров, проходящей на полях мероприятий по линии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, подписали межправительственное соглашение о предоставлении объектов недвижимости в Москве для размещения дипломатического представительства Кубы. Об этом сообщает пресс-служба российского министерства иностранных дел.

«[Лавров и Родригес] в традиционно доверительном, конструктивном ключе обменялись мнениями по актуальным аспектам развития двустороннего стратегического партнерства», — говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули, что Москва и Гавана продолжат интенсивно поддерживать политический диалог между странами. Кроме того, министры обсудили вопросы региональной и международной повестки дня.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар проводят встречу на полях мероприятий по линии Генассамблеи ООН в столице США.

Ранее Лавров оценил торговлю нефтью с Индией и Китаем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами