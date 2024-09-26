Россия и Куба подписали соглашение о недвижимости в Москве

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его кубинский коллега Бруно Родригес перед началом встречи двух министров, проходящей на полях мероприятий по линии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, подписали межправительственное соглашение о предоставлении объектов недвижимости в Москве для размещения дипломатического представительства Кубы. Об этом сообщает пресс-служба российского министерства иностранных дел.

«[Лавров и Родригес] в традиционно доверительном, конструктивном ключе обменялись мнениями по актуальным аспектам развития двустороннего стратегического партнерства», — говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули, что Москва и Гавана продолжат интенсивно поддерживать политический диалог между странами. Кроме того, министры обсудили вопросы региональной и международной повестки дня.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар проводят встречу на полях мероприятий по линии Генассамблеи ООН в столице США.

Ранее Лавров оценил торговлю нефтью с Индией и Китаем.