Глава МИД Китая заявил, что США губят мусульман на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты обращают пристальное внимание на права человека среди мусульман в Китае, однако при этом поддерживают конфликт на Ближнем Востоке, где жертвами становятся мирные жители, последователи ислама. Об этом на встрече в Нью-Йорке с главами внешнеполитических ведомств нескольких государств заявил глава МИД Китая Ван И, передает ТАСС.

«Почему США, которые так заботятся о правах человека среди мусульман (в Китае. – прим. ред.), продолжают провоцировать или поддерживать войны в таких регионах, как Ближний Восток», — задался вопросом министр.

Он отметил, что соответствующая политика США приводит к большому числу пострадавших и жертв среди гражданского населения.

В этой связи Ван И обвинил США в политике двойных стандартов.

До этого авианосец Военно-морских сил (ВМС) США «Гарри Трумэн» отправился на Ближний Восток. Корабль сменит в акватории Красного моря авианосец «Дуайт Эйзенхауэр», который уже возвращается с Ближнего Востока, отметили в штабе.

23 сентября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США перебрасывают дополнительные войска на Ближний Восток из-за роста напряженности в регионе.

Ранее Байден высказался о разрешении конфликта на Ближнем Востоке.