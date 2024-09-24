Байден высказался о разрешении конфликта на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден заявил, что дипломатическое разрешение конфликта на Ближнем Востоке остается возможным, несмотря на эскалацию. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед участниками недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС.

«Хотя на Ближнем Востоке и происходит эскалация ситуации, дипломатия еще возможна», — сказал глава Белого дома.

По словам американского лидера, он работает для большего мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, еврейское государство начало наносить авиаудары по ливанской территории.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция Израиля против «Хезболлы» получила название «Стрелы севера».

Ранее в «Хезболле» рассказали о начале нового этапа в рамках противостояния с Израилем.