В Турции предрекли крах США

Подрыв доверия к доллару в мире может в перспективе привести к краху атлантической системы и самих США. Об этом в беседе с РИА Новости заявил зампредседателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу.

Политик отметил, что в нынешних международно-политических условиях страны видят подрыв доверия к доллару. По словам Топкурулу, появление альтернативного платежного средства «приведет к концу доллара», что обернется «крахом США».

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что доля расчетов в рублях за российский экспорт приближается к 40%, в то время как доля валют Запада в этих операциях сокращается, РФ продолжает работу в этом направлении.

По его словам, в 2023 году доля расчетов за российский экспорт в западных валютах сократилась в два раза.

Ранее Лавров заявил о желании многих стран сократить зависимость от доллара.