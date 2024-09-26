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В Турции предрекли крах США

Турецкий политик Топкурулу: подрыв доверия к доллару обернется крахом США

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Stefan Klein/imageBROKER.com/Global Look Press

Подрыв доверия к доллару в мире может в перспективе привести к краху атлантической системы и самих США. Об этом в беседе с РИА Новости заявил зампредседателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу.

Политик отметил, что в нынешних международно-политических условиях страны видят подрыв доверия к доллару. По словам Топкурулу, появление альтернативного платежного средства «приведет к концу доллара», что обернется «крахом США».

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что доля расчетов в рублях за российский экспорт приближается к 40%, в то время как доля валют Запада в этих операциях сокращается, РФ продолжает работу в этом направлении.

По его словам, в 2023 году доля расчетов за российский экспорт в западных валютах сократилась в два раза.

Ранее Лавров заявил о желании многих стран сократить зависимость от доллара.

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