В МИД оценили возможность быстро снять террористический статус с талибов

Процесс снятия Москвой с движения «Талибан» (организация запрещена в России) статуса террористической организации не будет быстрым, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская сторона готова развивать всеобъемлющее сотрудничество с властями Афганистана.

По его словам, процесс снятия с движения статуса террористической организации связан с необходимостью внесения изменений в законодательство РФ.

В начале сентября министерство иностранных дел Киргизии официально подтвердило исключение радикального движения «Талибан» из списка запрещенных организаций республики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия с пониманием относится к решению Киргизии исключить радикальное движение «Талибан» из списка запрещенных организаций.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что с «Талибаном» необходимо выстраивать отношения. Российский лидер обратил внимание, что на данный момент талибы являются властью в Афганистане.

Ранее делегация талибов посетила ВЭФ во Владивостоке.