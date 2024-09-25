Трамп возвращается на место первого покушения на себя

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп выступит на митинге в Пенсильвании там же, где на него совершили покушение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предвыборный штаб политика.

«Трамп вернется в Батлер 5 октября, чтобы провести митинг на том самом месте», — заявили в штабе экс-президента Соединенных Штатов.

Выступление пройдет в выставочном комплексе Butler Farm Show Grounds.

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Иран якобы угрожает его жизни.

Первое покушение на жизнь Дональда Трампа произошло 13 июля во время выступления перед избирателями. В экс-главу Белого дома выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. Стрелявшего в Трампа ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Ранее иранские хакеры отправили людям Байдена непубличные материалы о кампании Трампа.