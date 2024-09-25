Опубликовано видео заявления Путина об изменении ядерной доктрины

Президент России Владимир Путин предложил внести несколько уточнений в части определения условий применения страной ядерного оружия. Видео заседания постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию опубликовал Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Так, в проекте Основ (госполитики в области ядерного сдерживания) расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание», — заявил глава государства.

Также, по его словам, дополнен перечень угроз, для нейтрализации которых проводятся мероприятия ядерного сдерживания.

Путин особо обратил внимание на то, что в обновленной редакции документа агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но при поддержке или участии ядерного государства предлагается рассматривать как совместное нападение этих государств на Россию.

В рамках этого же заседания президент назвал страну, которую РФ будет готова защищать при помощи ядерного оружия.

Ранее Путин рассказал о стремлении России не допустить распространения ядерного оружия.