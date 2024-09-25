Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дюмин доложил Путину об итогах обсуждения вопросов развития экспорта

Путин сообщил, что Дюмин доложил ему итоги обсуждений развития экспорта

close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта сообщил, что секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин доложил ему итоги обсуждений развития экспорта. Его цитирует РИА Новости.

«Алексей Геннадьевич рассказал, как достаточно активно проходили вчерашние дискуссии. Предложения глав субъектов, которые прозвучали, заслуживают внимания. Мы их сегодня рассмотрим», — сказал он.

Глава государства призвал администрацию «обобщить с учетом сегодняшнего обсуждения и направить для детальной проработки в правительство».

Также Владимир Путин заявил, что доля расчетов в рублях за российский экспорт приближается к 40%, в то время как доля валют Запада в этих операциях сокращается. По его словам, РФ продолжает работу в этом направлении.

5 сентября Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что порядка 65% всех расчетов России с партнерами по БРИКС осуществляются в национальных валютах.

Ранее стали известны сроки действия нацпроекта по поддержке экспорта в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами