Дюмин доложил Путину об итогах обсуждения вопросов развития экспорта

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта сообщил, что секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин доложил ему итоги обсуждений развития экспорта. Его цитирует РИА Новости.

«Алексей Геннадьевич рассказал, как достаточно активно проходили вчерашние дискуссии. Предложения глав субъектов, которые прозвучали, заслуживают внимания. Мы их сегодня рассмотрим», — сказал он.

Глава государства призвал администрацию «обобщить с учетом сегодняшнего обсуждения и направить для детальной проработки в правительство».

Также Владимир Путин заявил, что доля расчетов в рублях за российский экспорт приближается к 40%, в то время как доля валют Запада в этих операциях сокращается. По его словам, РФ продолжает работу в этом направлении.

5 сентября Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что порядка 65% всех расчетов России с партнерами по БРИКС осуществляются в национальных валютах.

Ранее стали известны сроки действия нацпроекта по поддержке экспорта в РФ.