Глава СПЧ рекомендовал не «городить огород» в случае непопулярности чайлдфри

Глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев высказал сомнение в том, что идеология чайлдфри — отказа от деторождения — популярна в РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.

«Действительно ли в общественной среде, в интернет-среде мощность этого движения такова, что оказывает влияние на состояние умов в обществе? Я в этом не уверен», — отметил Фадеев.

При этом он подчеркнул, что идеи чайлдфри вредны.

«Я не уверен, насколько они сильны в России. Если слабы, то зачем огород городить?» — задался он вопросом.

Если же идеология чайлдфри сильна, то запрет на пропаганду этого движения можно поддержать, но необходимы соответствующие доказательства со стороны депутатского корпуса, резюмировал Фадеев.

До этого член комитета Госдумы России по просвещению Эльвира Аиткулова заявила, что законопроект об ответственности за пропаганду идеологии чайлдфри внесут в Госдуму 25 сентября.

23 сентября правительство России поддержало законопроект о введении административного наказания за пропаганду отказа от деторождения. Он предусматривает штрафы для граждан от 50 до 100 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Для юридических лиц может грозить штраф от 800 тысяч до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток.

Ранее омбудсмен сообщила, что закон о запрете пропаганды чайлдфри не коснется бездетных.