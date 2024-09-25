Путин заявил о лидирующей роли стран глобального Юга

Государства глобального Юга выходят на лидирующие роли в новой мировой системе экономических отношений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, передает ТАСС.

«Выстраивается новая система отношений, где на лидирующие роли выходят государства так называемого глобального Юга», — отметил Путин, говоря об изменениях в мировой торговле и глобальной экономике.

Российский лидер подчеркнул, что страны глобального Юга — это динамично растущие государства, участники «перспективных интеграционных объединений, таких, например, как БРИКС».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что западные страны пытаются помешать контактам зарубежных представителей с Россией, но страны глобального Юга продолжают стремиться к развитию отношений.

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник признавал, что Киев недооценил влияние Москвы на государства глобального Юга. Он подчеркнул, что Россия инвестировала в страны Юга «ресурсы, время и мозги», а Украина недостаточно присутствовала в этом регионе.

Ранее Путин заявил об ориентации деловых маршрутов на Восток и Юг.