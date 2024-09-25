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Зеленский в ООН призвал «принудить» Россию к миру

Зеленский призвал принудить Россию к миру во время выступления на Совбезе ООН

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Caitlin Ochs/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Совбезе ООН призвал «принудить» Россию к миру, поскольку она якобы является единственным нарушителем устава международной организации и единственным «агрессором». Отрывок выступления опубликован в его Telegram-канале.

По его словам, мирных переговоров о завершении конфликта недостаточно, и Москву необходимо «принудить к миру». Он утверждает, что Россия якобы совершает «международное преступление», поэтому конфликт не может просто прекратиться.

«Вот почему эту войну нельзя прекратить переговорами. Россию можно только принудить к миру, и это именно то, что нужно — принудить Россию к миру как единственного агрессора в этой войне, единственного нарушителя Устава ООН», — сказал Зеленский.

Украинский лидер считает, что противостояние не закончится из-за того, что «кто-то устал от войны» или от территориальных уступок со стороны Киева.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский приехал на высокую неделю Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорк, чтобы убедить Запад поднять ставки в украинском конфликте. Дипломат отметил, что украинский лидер приехал «вновь с протянутой рукой». При этом, по словам Небензи, Зеленский просит страны Запада отправить на Украину своих солдат, что сделает их прямыми участниками конфликта с ядерной державой.

Ранее на Западе сравнили «план победы» Зеленского со списком желаний.

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