В Германии руководство одной из правящих партий уйдет в отставку

Руководство немецкой партии «Зеленые» приняло решение в полном составе уйти в отставку. Об этом сообщило издание Focus, сославшись на собственные источники.

Сейчас политическое объединение возглавляют Рикарда Ланг и Омид Нурипур. Они были избраны сопредседателями партии в феврале 2022 года.

«Все председательство партии покинет свои должности», — говорится в материале.

По информации журналистов, руководство «Зеленых» официально объявит о своем решении во время пресс-конференции 25 сентября. Также ожидается, что политики объяснят причины своего ухода в отставку.

В статье приводятся комментарии министра экономики Германии Роберта Хабека, который является одним из шести представителей «Зеленых» в правительстве страны. Он отметил, что решение сопредседателей партии свидетельствует об их дальновидности.

«Ланг и Нурипур доказывают, что для них значит председательство в политическом объединении — ответственность. Они расчищают путь для нового мощного старта», — подчеркнул глава ведомства.

22 сентября в немецком Бранденбурге состоялись выборы в региональный парламент. По итогам голосования победу одержала «Социал-демократическая партия Германии», которую поддержали 30,9% местных жителей. Второе и третье места заняли партии «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» соответственно.

При этом «Зеленые» и «Свободная демократическая партия Германия», которые в 2021 году вместе с «Социал-демократической партией Германии» сформировали федеральное правительство, не смогли преодолеть 5%-ный порог. Из-за этого их члены не прошли в земельный парламент.

Ранее в партии «Зеленые» выступили против закупок Германией нефти у РФ.