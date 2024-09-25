В Кремле объяснили невозможность диалога с США по ДСНВ в текущих условиях

В Кремле считают невозможным диалог с Соединенными Штатами по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в текущих условиях и без учета новых факторов. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв США к переговорам с РФ по новому ДСНВ.

«Я предлагаю вспомнить заявление нашего президента [Владимира Путина] о том, что нужна договорно-правовая база в области стратегической стабильности. Здесь во многом ответственность лежит именно на наших странах (США и России. — прим. ред.). Но в текущих условиях говорить о стратегической безопасности без учета новых факторов и без рассмотрения всех факторов в совокупности, в том числе европейского ядерного потенциала, невозможно», — объяснил представитель Кремля.

По его словам, переговоры нужно вести, учитывая сразу все нюансы, и об этой позиции Россия уже сообщала Штатам, однако ответа от американцев на это не получила. При этом Песков признал необходимость скорейшего начала переговоров по ДСНВ.

24 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил о готовности США возобновить диалог с Россией по контролю над вооружениями. Представитель Белого дома подчеркнул, что ДСНВ обеспечивает безопасность обеих стран, а также всего мира.

Он также заявил, что Вашингтон не видит заинтересованности Путина в возобновлении диалога.

Ранее в МИД России назвали здравой идею Китая по договору о неприменении ядерного оружия.