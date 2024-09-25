Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поблагодарил работников и ветеранов атомной промышленности за обеспечение ядерного паритета и обороноспособности страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства поздравил работников этой сферы с профессиональным праздником. По его словам, ученые, конструкторы, инженеры, специалисты способствовали развитию российской атомной промышленности, помогли развить отечественное народное хозяйство, создать мощный производственный и передовой энергетический комплекс, освоить территории Заполярья и Северного морского пути, а также обеспечили ядерный паритет и обороноспособность России.

Путин отметил, что и в наши дни работники атомной промышленности бережно хранят уникальное наследие,

продолжают реализовывать стратегические задачи, связанные с укреплением российской атомной энергетики в будущем, занимаются разработкой новых материалов, внедрением прорывных решений в медицинской и космической сферах, работают над арктическими программами.

Президент выразил уверенность в том, что работники атомной промышленности продолжат вносить весомый вклад в развитие Российской Федерации.

Ранее Путин поздравил работников судостроительной отрасли с профессиональным праздником.