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Политолог назвал причину роста заинтересованности британцев переездом в РФ

Политолог Безпалько: иностранцы хотят в РФ, чтобы уберечь своих детей

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Shutterstock

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнее сообщение о том, что в Великобритании более тридцати человек заинтересовались возможностью переезда в РФ после выхода указа президента Владимира Путина о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные российские ценности.

По мнению эксперта, рост заинтересованности иностранцев переездом в Россию обусловлен тем, что люди рассматривают страну, как убежище от кризисных явлений, набирающих обороты на Западе. Речь, к примеру, об упадке экономики и распространении ЛГБТ-идеологии («Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

«Если решением суда разрешают ребенку, не достигшему 10 лет, менять пол хирургическим путем, даже притом что его отец против, то что здесь можно еще каким-то образом продемонстрировать? Хочешь уберечь ребенка, уезжай», — сказал Безпалько.

14 сентября в пресс-группе посольства РФ в Лондоне сообщили, что с просьбой разъяснить подробности выдачи разрешений на проживание в России обратились 34 человека. В основном речь идет о подданных Соединенного королевства.

19 августа Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Помощь будут оказывать иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не согласны с «политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки». Им смогут выдать разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа о владении русским языком, а также знания истории и основ законодательства государства.

Ранее правительство РФ утвердило обновленную стратегию по культурной политике.

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