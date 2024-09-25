Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не даст Киеву пойти на справедливые переговоры с Москвой на основе Устава ООН, поскольку власти республики после госпереворота не представляют весь народ. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, как колониальные державы не представляли народы африканских, азиатских и латиноамериканских стран, так и те, кто пришел к власти на Украине в результате государственного переворота, не представляли ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссию.

«И именно в этом сейчас мы видим причины, которые не позволяют Западу заставить украинское руководство пойти на справедливые переговоры и пойти на учет принципов Устава. И уж гораздо раньше, чем территориальная неприкосновенность, в Уставе записана необходимость уважать права человека, независимо от пола, расы, языка или религии», — указал Лавров.

12 сентября российский министр иностранных дел заявлял, что Россия готова урегулировать украинский конфликт дипломатическим путем, однако Запад не выказывает готовности к честным переговорам. По его словам, союзники Киева всячески пытаются удержать Украину «в рамках ультиматума».

Ранее Блинкен раскрыл путь к достижению мира на Украине.