На Украине раскрыли условие прекращения огня в конфликте с Россией

Украина готова согласиться на прекращение огня в конфликте при условии, если будет обеспечена «невозможность вторжения» в страну со стороны России. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на советников Владимира Зеленского и депутатов Верховной рады.

По данным источников AP в Киеве, Украина пойдет на прекращение огня при создании условий, при которых вторгнуться в страну будет невозможно. Любое другое соглашение не пойдет на пользу будущему Украины и не будет «чтить» потери в ходе конфликта, отмечается в материале.

Как пишет Associated Press, власти Украины уже отвергли инициативы Китая и Индии полагая, что они на время остановят военные действия. В офисе президента Зеленского считают, что такое развитие событий приведет лишь к заморозке конфликта Москвы и Киева, говорится в тексте.

До этого постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что справедливое и устойчивое урегулирование украинского кризиса невозможно без устранения его первопричины, в первую очередь устранения нарушений прав русскоязычного населения.

Ранее Зеленский в ООН призвал «принудить» Россию к миру.