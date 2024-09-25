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Трамп не будет встречаться с Зеленским во время визита в США

AP: Трамп не будет встречаться с Зеленским во время его визита в США

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Jonathan Ernst/Reuters

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп не будет встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визита на Генассамблею ООН. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники.

По словам собеседника, говорившего с AP на условиях анонимности, встреча между Трампом и Зеленским не была запланирована, несмотря на заявления официальных лиц Украины о том, что президент страны планировал встретиться с республиканцем.

До этого Reuters со ссылкой на источники в окружении Трампа сообщало, что Владимир Зеленский во время своей поездки в Соединенные Штаты не смог встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Близкий круг Трампа утверждает, что желание встретиться было обоюдным и выраженным с обеих сторон, однако даты возможного события назначены не были.

Ранее Зеленский в ООН призвал «принудить» Россию к миру.

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