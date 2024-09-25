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Зеленский обсудил с президентом Финляндии совместное производство БПЛА

Зеленский обсудил с президентом Финляндии Стуббом совместное производство БПЛА

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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН встретился с финским коллегой Александром Стуббом, в ходе которой стороны обсудили положение на поле боя, оборонные нужды Киева и международное сотрудничество. Об этом говорится на сайте офиса президента Украины.

В заявлении отмечается, что Зеленский и Стубб «обсудили украинско-финское оборонное сотрудничество, отдельно речь шла о совместном производстве дронов и обмене опытом в этой сфере».

Кроме того, Зеленский напомнил финскому коллеге о необходимости средств ПВО.

«Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины важно получить от партнеров разрешение и средства для ударов в глубь территории России», — говорится в сообщении.

7 сентября начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что у Киева есть беспилотники, которые могут достичь целей в России на расстоянии до 1800 километров. В тот же день телеканал CNN рассказал о новых дронах в распоряжении ВСУ, которые способны сбрасывать расплавленный метал. Издание Bild рассказало о том, что украинская армия впервые применила в бою новую разработку — летающий автомат Калашникова.

Ранее на Украине заявили о планах произвести более миллиона БПЛА.

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