Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в текущем году Киев нарастил производство оружия, страна «движется вперед» в данном направлении. Об этом пишет The Guardian.

«За восемь месяцев 2024 года мы увеличили производство вооружений вдвое по сравнению с 2023 годом. Мы идем вперед. Производство беспилотников продолжает расти», — заявил Шмыгаль.

Он отметил, что до конца года Украина планирует создать более миллиона беспилотников.

7 сентября начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что у Киева есть беспилотники, которые могут достичь целей в России на расстоянии до 1800 километров. В тот же день телеканал CNN рассказал о новых дронах в распоряжении ВСУ, которые способны сбрасывать расплавленный метал. Издание Bild рассказало о том, что украинская армия впервые применила в бою новую разработку — летающий автомат Калашникова.

Ранее бойцы РФ попросили «передать в Москву» информацию о преимуществе дронов ВСУ.