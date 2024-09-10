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На Украине заявили о планах произвести более миллиона БПЛА

Премьер Шмыгаль заявил о планах Украины создать более миллиона БПЛА к концу года

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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в текущем году Киев нарастил производство оружия, страна «движется вперед» в данном направлении. Об этом пишет The Guardian.

«За восемь месяцев 2024 года мы увеличили производство вооружений вдвое по сравнению с 2023 годом. Мы идем вперед. Производство беспилотников продолжает расти», — заявил Шмыгаль.

Он отметил, что до конца года Украина планирует создать более миллиона беспилотников.

7 сентября начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что у Киева есть беспилотники, которые могут достичь целей в России на расстоянии до 1800 километров. В тот же день телеканал CNN рассказал о новых дронах в распоряжении ВСУ, которые способны сбрасывать расплавленный метал. Издание Bild рассказало о том, что украинская армия впервые применила в бою новую разработку — летающий автомат Калашникова.

Ранее бойцы РФ попросили «передать в Москву» информацию о преимуществе дронов ВСУ.

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