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В Польше усомнились в праве РФ быть постоянным членом СБ ООН

Глава МИД Польши Сикорский усомнился в праве РФ быть постоянным членом СБ ООН

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Leszek SzymaТski/PAP/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши усомнился в праве России иметь место постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает РИА Новости.

Сикорский выступил на заседании Совбеза ООН после постоянного представителя России при всемирной организации Василия Небензи. После мероприятия глава ведомства встретился с журналистами, которые обратили внимание, что министр уже во второй раз зачитал доклад после российского дипломата.

«Это не совпадение, как я понимаю, это процедура Совета Безопасности. Россия — можно дискутировать, должна ли была получить постоянное место Советского Союза, но признается постоянным членом Совета Безопасности. И в связи с этим говорит перед непостоянными членами, перед остальными государствами», — сказал польский министр.

На текущий момент в Совете Безопасности ООН пять постоянных членов: Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.

10 сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генассамблеи ООН. 24 сентября началось ключевое событие собрания — неделя высокого уровня, которая продлится до 30 сентября с перерывом на 29 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

25 сентября Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии. Известно, что глава российского МИД проведет множество двусторонних встреч.

Ранее Небензя назвал истинную причину визита Зеленского на ГА ООН.

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