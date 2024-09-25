Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден приедет в Германию для обсуждения помощи Украине

Байден обсудит поддержку Украины с Макроном, Стармером и Шольцем

close
Craig Hudson/Reuters

Президент США в октябре прибудет в Германию, где встретится с канцлером Олафом Шольцем, а также лидерами Великобритании Киром Стармером и Франции Эммануэлем Макроном. Подробности приводит издание Der Spiegel.

По информации источника, предстоящую встречу планируется главным образом посвятить вопросам поддержки Украины. Американский президент во время визита в ФРГ также посетит военную базу Рамштайн.

По информации, указанной на сайте Белого дома, Байден поблагодарит немецкие власти за поддержку Украины, размещение американских военнослужащих и «вклад в безопасность Соединенных Штатов, Германии и всего НАТО».

До этого сообщалось, что Байден обсудит с Зеленским возможность снять запрет на удары по РФ.

Ранее Байден призвал реформировать Совбез ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами