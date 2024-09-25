Байден приедет в Германию для обсуждения помощи Украине

Президент США в октябре прибудет в Германию, где встретится с канцлером Олафом Шольцем, а также лидерами Великобритании Киром Стармером и Франции Эммануэлем Макроном. Подробности приводит издание Der Spiegel.

По информации источника, предстоящую встречу планируется главным образом посвятить вопросам поддержки Украины. Американский президент во время визита в ФРГ также посетит военную базу Рамштайн.

По информации, указанной на сайте Белого дома, Байден поблагодарит немецкие власти за поддержку Украины, размещение американских военнослужащих и «вклад в безопасность Соединенных Штатов, Германии и всего НАТО».

До этого сообщалось, что Байден обсудит с Зеленским возможность снять запрет на удары по РФ.

Ранее Байден призвал реформировать Совбез ООН.