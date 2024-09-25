Небензя назвал истинную причину визита Зеленского на ГА ООН

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на высокую неделю Генассамблеи Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорк, чтобы убедить Запад поднять ставки в украинском конфликте. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«И вот он здесь, в Нью-Йорке, вновь с протянутой рукой, и вновь пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией и бросить умирать за Украину своих сыновей, став таким образом прямым участником конфликта с ядерной державой», — сказал Небензя.

Помимо этого, постпред заявил, что Зеленский готов столкнуть мир в пучину третьей мировой войны, чтобы остаться у власти. Небензя подчеркнул, что решить украинский кризис не получится без устранения нарушений прав русскоязычного населения.

10 сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Ключевым событием станет неделя высокого уровня, которая пройдет с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября. В Кремле отмечали, что президент РФ Владимир Путин ежедневно контактирует с министром перед поездкой делегации в ООН.

Ранее Небензя назвал условие продолжения спецоперации на Украине.