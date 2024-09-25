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В Кремле оценили вероятность встречи лидеров пятерки СБ ООН

Песков: сейчас встреча лидеров «пятерки» Совбеза ООН нереалистична

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Михаил Климентьев/РИА Новости

На текущий момент встреча всех лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН нереалистична. Об этом газете «Известия» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что президент России Владимир Путин остается открытым для контактов с «пятеркой» СБ ООН.

Совет Безопасности ООН — постоянно действующая структура всемирной организации, которая отвечает за поддержание мира. В настоящее время в него входят пять постоянных членов с правом вето (РФ, США, КНР, Великобритания и Франция) и 10 временных членов. Последние избираются на два года.

Инициатива о проведении саммита лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН была проявлена Путиным еще в январе 2020 года. Тогда президент России предложил обсудить мировые проблемы.

24 сентября текущего года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал расформировать Совет Безопасности всемирной организации. Однако никаких конкретных предложений дипломат не внес.

Ранее Байден призвал реформировать Совбез ООН.

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