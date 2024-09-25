В Курске оклеят окна школ и детсадов бронированной пленкой

Правительство Курска поддержало план ЛДПР оклеить бронированной пленкой окна школ и детских садов в городе для защиты от воздействия взрывной волны при потенциальных обстрелах. Об этом говорится в письме замглавы Курска Сергея Котлярова на имя координатора регионального отделения партии Алексея Томанова, которое есть у «Газеты.Ru».

Как отмечается в письме, деньги на эти цели были выделены исключительно из бюджета города.

«По итогам проведенного мониторинга площадей остекления образовательных организаций из бюджета города Курска выделены денежные средства в сумме 11 млн рублей для оклеивания окон защитной пленкой», — говорится в тексте.

Работа по оклеиванию окон в детских садах и школах Курска уже началась, уточнил Котляров.

В свою очередь координатор ЛДПР Томанов отметил оперативную реакцию властей региона на соответствующее обращение партии. Он подчеркнул, что принятые меры помогут обезопасить детей во время нахождения в школах и детсадах.

«Мы оперативно отработали, направили запрос на имя врио губернатора Алексея Смирнова по предложению рассмотреть вопрос о выделении бюджетных денежных средств на оклейку окон, потому что люди начали жаловаться, что руководители школ и детсадов начали с них собирать деньги на оклейку. И вот мы получили ответ за подписью заместителя мэра города Курска, где подтверждается, что нужно оклеивать. Деньги на эти цели в бюджете есть», — сказал Томанов.

31 августа Томанов выступил с предложением обклеить окна школ и детских садов в Курске бронированной пленкой для защиты от воздействия взрывной волны при возможных обстрелах, отправив письмо с предложением на имя губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Как отметили в партии, инициатива возникла на фоне введения режима контртеррористической операции в регионе и массовых обращений в ЛДПР с просьбой обеспечить безопасность детей в предстоящем учебном году.

Ранее школы в Курске начали обкладывать мешками с песком.