Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курске оклеят окна школ и детсадов бронированной пленкой

В Курске оклеят окна школ и детсадов бронированной пленкой из-за обстрелов ВСУ

close
Министерство строительного комплекса Московской области

Правительство Курска поддержало план ЛДПР оклеить бронированной пленкой окна школ и детских садов в городе для защиты от воздействия взрывной волны при потенциальных обстрелах. Об этом говорится в письме замглавы Курска Сергея Котлярова на имя координатора регионального отделения партии Алексея Томанова, которое есть у «Газеты.Ru».

Как отмечается в письме, деньги на эти цели были выделены исключительно из бюджета города.

«По итогам проведенного мониторинга площадей остекления образовательных организаций из бюджета города Курска выделены денежные средства в сумме 11 млн рублей для оклеивания окон защитной пленкой», — говорится в тексте.

Работа по оклеиванию окон в детских садах и школах Курска уже началась, уточнил Котляров.

В свою очередь координатор ЛДПР Томанов отметил оперативную реакцию властей региона на соответствующее обращение партии. Он подчеркнул, что принятые меры помогут обезопасить детей во время нахождения в школах и детсадах.

«Мы оперативно отработали, направили запрос на имя врио губернатора Алексея Смирнова по предложению рассмотреть вопрос о выделении бюджетных денежных средств на оклейку окон, потому что люди начали жаловаться, что руководители школ и детсадов начали с них собирать деньги на оклейку. И вот мы получили ответ за подписью заместителя мэра города Курска, где подтверждается, что нужно оклеивать. Деньги на эти цели в бюджете есть», — сказал Томанов.

31 августа Томанов выступил с предложением обклеить окна школ и детских садов в Курске бронированной пленкой для защиты от воздействия взрывной волны при возможных обстрелах, отправив письмо с предложением на имя губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Как отметили в партии, инициатива возникла на фоне введения режима контртеррористической операции в регионе и массовых обращений в ЛДПР с просьбой обеспечить безопасность детей в предстоящем учебном году.

Ранее школы в Курске начали обкладывать мешками с песком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами