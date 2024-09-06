Школы в Курске обкладывают мешками с песком

В Курске школы начали обкладывать мешками с песком и бетонными блоками, а окна заклеивать малярным скотчем. Об этом сообщили в группе городской гимназии №25.

Представители школы отметили, что несмотря на режим контртеррористической операции, во время которого учащиеся находятся на дистанте, учреждению не помешают дополнительные укрепления. В работах по укреплению обороны учебного заведения принимают участие в том числе дети и сотрудники, а администрация гимназии просит родителей «быть небезучастными в вопросе безопасности детей».

На странице гимназии в соцсети появились фотографии, как родители учащихся и педагоги в свободное от работы время укрепляют здания бетонными блоками и мешками с песком.

До этого в ЛДПР предложили покрыть бронированной пленкой окна школ и детсадов в Курске для защиты от воздействия взрывной волны при возможных обстрелах.

Ранее в Курской области назвали муниципалитеты с дистанционным форматом обучения в школах.