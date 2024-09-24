МАГАТЭ анонсировала ротацию на ЗАЭС

Генеральный директор организации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен в ближайшие дни провести очередную ротацию экспертов на Запорожской АЭС. Об этом он рассказал ТАСС.

«Мы проводим [ротации] каждые три недели. Так что следующая ожидается в ближайшие дни», — заявил международный чиновник.

24 сентября Гросси заявил, что МАГАТЭ пока не будет размещать постоянную миссию на Курской АЭС. Он подчеркнул, что между МАГАТЭ и РФ налажен постоянный диалог по Запорожской и Курской АЭС.

20 сентября пресс-служба ЗАЭС сообщила, что дрон ВСУ повредил трансформатор на подстанции «Заря» около центрального здания станции. В пресс-службе ЗАЭС заверили, что радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений. Введена резервная схема запитки объектов инфраструктуры станции.

Ранее МАГАТЭ сообщило об учениях на случай землетрясения и пожара на Запорожской АЭС.