В МАГАТЭ заявили о постоянном контакте с Россией по Запорожской и Курской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке о налаживании постоянного диалога между организацией и Россией, который позволяет обмениваться информацией о ситуации на Запорожской и Курской атомных станциях. Об этом сообщает РИА Новости.

«В контексте конфликта у нас идет процесс постоянного общения, обмена информацией по состоянию на Запорожской АЭС, а также в Курске в последнее время», — сказал Гросси.

Он акцентировал внимание на том, что диалог с Российской Федерацией «является необходимым и будет продолжаться».

10 сентября сообщалось, что глава МАГАТЭ обсудил с представителями США ситуацию на Запорожской и Курской АЭС. Встреча прошла в Вене, в ней участвовал заместитель госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма.

Позже Россия призвала МАГАТЭ к более жесткой и внятной реакции на продолжающиеся ядерные провокации Киева в отношении Курской атомной электростанции.

Ранее Гросси заявил, что АЭС не должны становиться военной целью.