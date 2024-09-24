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Новый президент Шри-Ланки распустил парламент страны

Глава Шри-Ланки Диссанаяке распустил парламент и назначил выборы на 14 ноября

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Reuters

Новый президент Анура Кумара Шри-Ланки Диссанаяке распустил парламент и назначил выборы на 14 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии нового ланкийского лидера.

Указ о роспуске парламента вступил в силу с полуночи 25 сентября (22:30 мск 24 сентября), то есть на следующий же день после подписания.

55-летний лидер оппозиционного марксистского блока «Национальная народная власть» Диссанаяке победил на выборах президента Шри-Ланки в воскресенье, 22 сентября. Лидер оппозиции уже принимал участие в последних президентских выборах в 2019 году, тогда он набрал чуть более 3% голосов.

Президентские выборы 2024-года в Шри-Ланке проходили на фоне глубокого экономического кризиса в стране. Левую коалицию «Национальная народная власть» поддерживает ряд инициатив гражданского общества, буддийское духовенство и студенчество. После победы Диссанаяке пообещал «переписать историю Шри-Ланки».

Ранее Шри-Ланка открыла безвизовой въезд для граждан РФ и еще 34 стран.

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