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На выборах президента Шри-Ланки победил лидер оппозиции

Президент Шри-Ланки признал победу лидера оппозиции Диссанаяке на выборах

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Reuters

Лидер оппозиционного альянса «Национальная народная власть» Анура Кумара Диссанаяке победил на выборах президента Шри-Ланки. Об этом сообщило издание Adaderana со ссылкой на данные избиркома.

Диссанаяке набрал большинство голосов. Второе место занял Саджита Премадасу из «Объединенной национальной силы» (32,76%). Действующий президент Ранила Викремесингхе оказался на третьем месте (17,27%).

После победы он пообещал «переписать историю Шри-Ланки». Также он планирует провести радикальные реформы, бороться с коррупцией, положить конец кумовству и стабилизировать экономику.

Лидер оппозиции уже участвовал в президентских выборах в 2019 году, тогда он получил чуть более 3% голосов.

Также стало известно, что действующий президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе признал победу на выборах Диссанаяке.

Ранее Шри-Ланка упростила правила въезда для россиян.

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