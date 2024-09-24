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Байден обсудит с Зеленским вопрос о снятии запрета на нанесении ударов вглубь РФ

Белый дом: Байден обсудит с Зеленским возможность снять запрет на удары по РФ

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден на этой неделе обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность снятия запрета на нанесение ударов вглубь России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом сообщает РИА Новости.

Кирби подчеркнул, что Байден с нетерпением ждет встречи с Зеленским на этой неделе. Он предположил, что президенты обсудят вопрос о применении американского дальнобойного оружия.

Кирби добавил, что Байден последователен в политике по поводу неприменения предоставляемого США вооружения против целей в России.

24 сентября сообщалось, что украинские политики не смогли убедить США снять ограничения на удары по России западными дальнобойными ракетами.

Украинские власти регулярно заявляют о необходимости снятия ограничений на удары поставляемым оружием вглубь российской территории. В частности, они полагают, что такое решение поможет изменить динамику конфликта в пользу Киева. Многие союзники Украины поддерживают удары вглубь РФ, однако Соединенные Штаты на данный момент не изменили своей позиции, которая заключается в запрете подобных действий.

Ранее в Бразилии объяснили, почему Запад отверг просьбу Украины об ударах вглубь РФ.

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