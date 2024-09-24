Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что мир все еще далек от мирного разрешения конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По словам турецкого лидера, конфликт Москвы и Киева продолжается третий год, но мировое сообщество все еще далеко от установления мира. По мере ускорения гонки вооружений, пространство для дипломатии сокращается, предупредил Эрдоган.

24 сентября спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, выступая в Дипломатической академии в Москве, заявил, что переговоры между Российской Федерацией и Украиной, которые прошли в Стамбуле в 2022 году, были сорваны из-за давления ряда государств на Киев.

В свою очередь Эрдоган также заявлял, что в срыве переговоров по Украине в 2022 году виновны определенные лобби, которые не были заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. По его словам, Анкара всегда прилагала и продолжит прилагать усилия по мирному разрешению российско-украинского конфликта.

Ранее президент Бразилии раскрыл, что имеет решающее значение для урегулирования по Украине.