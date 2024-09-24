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Байден призвал реформировать Совбез ООН

Байден в ходе Генассамблеи ООН призвал к реформам Совбеза всемирной организации

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил на Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН), что считает необходимым реформировать Совет Безопасности ООН. Его слова передает «Интерфакс».

«Мы должны создать более сильную, более эффективную и инклюзивную ООН. ООН необходимо адаптироваться, в нее надо привнести новые голоса и перспективы, поэтому мы поддерживаем реформы и расширение СБ ООН», — заявил Байден.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал расформировать Совет Безопасности всемирной организации.

Совет Безопасности ООН — постоянно действующая структура всемирной организации, которая отвечает за поддержание мира. В настоящее время в него входят пять постоянных членов с правом вето (РФ, США, КНР, Великобритания и Франция) и 10 временных членов. Последние избираются на два года.

10 сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Ключевым событием станет неделя высокого уровня, которая пройдет с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября. В Кремле отмечали, что президент РФ Владимир Путин ежедневно контактирует с министром перед поездкой делегации в ООН.

Ранее Байден призвал страны к сотрудничеству.

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