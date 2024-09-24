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В Госдуме объяснили, почему «план победы» Зеленского обречен на провал

Депутат Чепа счел невозможной реализацию плана Зеленского из-за пункта о НАТО

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Caitlin Ochs/Reuters

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что пункт так называемого плана победы Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО является невыполнимым, поскольку Киев не примут в Североатлантический альянс ни в ускоренном, ни в обычном режиме. Его слова приводит «Лента.ру».

Депутат считает, что такое развитие событий будет грозить катастрофой не только Европе, но и миру в целом. Это осознает и Владимир Зеленский, и западные политики, указал парламентарий.

Украинский лидер специально включил в свой план нереализуемые пункты, чтобы позже обвинить союзников на Западе в невозможности одержать победу над Россией, предположил Чепа.

«Зеленский создает для себя возможность говорить американцам, что вот он просил, а они не дали. Не дали очередные системы противовоздушной обороны, очередные деньги, не приняли в НАТО. Этот «план победы» — на самом деле, очередная политическая игра», — сказал он.

19 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский во время своего визита в США в конце сентября намерен добиваться членства Украины в НАТО и ЕС, а также поставок современного вооружения в распоряжение ВСУ для реализации его «плана победы».

До этого Зеленский объявил о завершении разработки «плана победы» Киева и о том, что теперь важна решимость в его реализации. Известно, что он включает в себя заморозку конфликта и вступление Украины в НАТО до конца этого года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский потребовал от Байдена «важных решений» для Украины.

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